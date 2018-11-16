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Sapasağlam kemiklerimiz..

Vücudun taşınması ve korunmasıyla görevli olan kemiklerimiz bu işi rahatlıkla yerine getirebilecek kapasitede ve sağlamlıkta yaratılmışlardır.Bu durum iskeletimiz başlı başına bir mühendislik harikası olduğunun bir göstergesi niteliğindedir.

16 Kasım 2018 Cuma 16:03
Sapasağlam kemiklerimiz..

Vücudumuzun yapısal destek sistemi olan iskeletimiz başlı başına bir mühendislik harikasıdır.

İskeletin çok önemli görevleri vardır. İskelet aynı zamanda beyin, kalp, akciğer gibi hayati organların korumasını yapar, iç organlara destek olur. İnsan vücuduna, hiçbir yapay makina tarafından taklit edilemeyen üstün bir hareket kabiliyeti verir. 

Vücudun taşınması ve korunmasıyla görevli olan kemiklerimiz bu işi rahatlıkla yerine getirebilecek kapasitede ve sağlamlıkta yaratılmışlardır.

Örneğin; uyluk kemiği, dikey durumda bir ton ağırlığı kaldırabilecek kapasitededir. Nitekim atılan her adımda bu kemiğimize, vücut ağırlığımızın üç katı kadar bir yük binmektedir.

Kemiklerimiz, sağlamlıklarının yanı sıra son derece hafiftirler. Kemiklerimizin iç yapısı kafes şeklindedir. Bu sayede kemikler, hem son derece sağlam, hem de rahatlıkla kullanılabilecek hafifliktedirler. Eğer aksi olsaydı, yani kemiklerin içi, dışı gibi sert ve tamamen dolu olsaydı, hem kemik ağırlığı insanın taşıyabileceğinin çok üzerinde olurdu, hem de kemiğin yapısı gevrek ve sert olup en küçük bir darbede çatlama ve kırılma yapardı.

Kemiğin yapısının bir başka özelliği de vücudun gerekli bölgelerinde esnek bir yapıya sahip olmasıdır. Örneğin göğüs kafesi; kalp ve akciğer gibi hayati organları korurken, bir yandan da akciğerlere havanın dolmasını ve boşalmasını sağlayacak şekilde genişler ve büzülür.

Kemikler esneklikleri, dayanıklılıkları ve hafifliklerinin yanı sıra, kendilerini tamir etme özelliğine de sahiptirler.Bu da vücuttaki pek çok işlem gibi, milyonlarca hücrenin beraber çalışmasıyla gerçekleşir.
Kemiklerin birbirlerine eklendikleri yerlerde de yaratılışın delilleri görürüz. Eklemler bir ömür boyunca hareket ettikleri halde yağlanmaya ihtiyaç duymazlar. Eklemlerin sürtünme yüzeyleri, ince ve gözenekli bir kıkırdak tabakasıyla kaplanmıştır ve bu tabakaların altında ağdalı ve kaygan bir sıvı bulunur. Kemik, eklemin bir yerine baskıda bulunursa bu sıvı gözeneklerden dışarı fışkırır ve eklem yüzeyinin "yağ gibi" kaymasını sağlar. İnsan bu mükemmel tasarım sayesinde birbirinden çok farklı hareketleri büyük bir hız ve rahatlık içinde yerine getirir.

İskeletin kısaca bahsettiğimiz tüm özelliklerini Allah yaratmıştır. Allah, bizleri bu gerçek üzerinde düşünmeye şöyle davet eder: “...Kemiklere de bir bak nasıl biraraya getiriyoruz, sonra da onlara et giydiriyoruz?...
(Bakara Suresi, 259)


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 16:03
  1. Bakara Suresi
  2. iskelet
  3. iskelet yapısı

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