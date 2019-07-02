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Sapanca’da ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tüm mahalle ve sokaklar haşere ve sineklere karşı etkin bir biçimde ilaçlanmaya devam ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 11:00
Sapanca’da ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tüm mahalle ve sokaklar haşere ve sineklere karşı etkin bir biçimde ilaçlanmaya devam ediyor.


Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Sapanca Belediyesi Park Bahçeler ilaçlama ekibi akşam saatlerinde mahalle ve sokaklarda ilaçlama çalışmalarını aksatmadan mesai yapıyor. Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Zararlı haşere ve sineklere karşı müdürlüğümüz tarafından oluşturmuş olduğumuz ilaçlama ekibimiz haftanın yedi günü her akşam mahalle ve sokaklarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın yaz aylarını sorunsuz ve sağlıklı geçirmeleri adına ilaçlama çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz” diye belirtti.


Yetkilileriler tarafından, özellikle bu yıl havaların yağışlı geçmesi sebebiyle ilaçlamaların yapılmasına engel olduğu yağışların olmadığı günlerde ise ilaçlamaların mutlaka yapıldığı bilgisi verildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:00
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