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Yerel Sapanca’da bungalov ev alevlere teslim oldu
Yerel

Sapanca’da bungalov ev alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-06 07:17:00 -
Sapanca’da bungalov ev alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Nailiye Mahallesi’nde bulunan S.K.’a ait bir bungalov evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bungalovda konaklayan çiftin yangını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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