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Sapanca Gölü’ne dökülen derede köpük oluştu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan ve Sapanca Gölü’ne dökülen derede oluşan köpük paniğe neden oldu.

14 Haziran 2019 Cuma 15:16
Sapanca Gölü’ne dökülen derede köpük oluştu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan ve Sapanca Gölü’ne dökülen derede oluşan köpük paniğe neden oldu.


Sakarya’nın Sapanca ilçesi Rüstem Paşa Mahallesi üzerinde bulunan ve Sapanca Gölü’ne dökülen Keçi Deresi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı köpük oluştu. İlçe merkezinden geçen ve deşarj kanalları vasıtası ile ulaşan köpüğün sağlığa zararlı kimyasal mı yoksa deterjan mı olduğu bilinmezken çevrede paniğe yol açtı. Deredeki köpürmenin ise çevrede bulunan bir fabrika veya iş yerinden kaynaklı olduğu üzerinde duruluyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:16
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