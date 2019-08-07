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Sapanca gölü kıyısındaki turistik tesiste el yapımı bomba patladı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir turistik tesiste el yapımı bombanın patlaması sonucu 2 çalışan yaralandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:38
Sapanca gölü kıyısındaki turistik tesiste el yapımı bomba patladı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir turistik tesiste el yapımı bombanın patlaması sonucu 2 çalışan yaralandı. Alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen olayda 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan bir turistik tesiste meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, tesisin bahçe kısmında el yapımı bomba patladı. Patlama anında tesiste fotoğraf çekim işi için bulunan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdul Rahman A. ve Afgan uyruklu 20 yaşındaki Şöhret B. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Patlamada 2 kişi yaralandı


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre tesis işletmecisi ile arasında alacak verecek meselesi olan şahısların yanlarında getirdikleri el yapımı bombayı patlattıkları iddia edildi. El yapımı bombayı patlattıktan sonra kaçan 2 şahıs, iş yeri çalışanları ve polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.



Daha önce de bomba yerleştirmişler


Öte yandan tesiste daha önce de el yapımı bomba düzeneğinin bulunduğu, işçiler tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Olayda yaralanan Suriye uyruklu gencin patlamanın şiddetiyle 10 metre savrularak yere düştüğü, düşmenin etkisiyle vücudunda kırıklar oluştuğu, Afgan uyruklu gencin ise patlamanın gürültüsünden etkilendiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:38
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