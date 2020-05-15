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Sanyiciler tarafından hazırlanan gıda paketleri dağıtılıyor

Manisa Valiliği koordinesinde, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar tarafından, salgın sürecinde vatandaşlara destek olabilmek amacıyla 15 bin adet gıda paketi hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:00:38 -
Sanyiciler tarafından hazırlanan gıda paketleri dağıtılıyor

Manisa Valiliği koordinesinde, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar tarafından, salgın sürecinde vatandaşlara destek olabilmek amacıyla 15 bin adet gıda paketi hazırlandı. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar tarafından hazırlanan gıda paketleri, Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediliyor.


Covid-19 salgını sebebiyle tüm dünyada sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirten Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Yaşadığımız bu süreçte, Türk insanın birlik ve beraberliği, merhameti, paylaşımcılığı bizleri mutlu ediyor. Hem salgın sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza destek olmak hem de Ramazan Ayının bolluk ve bereketini paylaşmak için 15 bin adet gıda paketi hazırlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza teslim eden Manisa Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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