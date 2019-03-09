Santral tartışmasına ‘son nokta’yı koydu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çerkezköy’e yapılması planlanan termik santralle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Dönmez, Çerkezköy’de AK Parti Kadın Kolları, şehit ve gazi aileleri, Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy şubesi temsilcileri ile bir araya geldi. Dönmez, Türkiye’nin yerli kömür kaynaklarını ekonomisine kazandırmak amacıyla yaklaşık 5 bin megavatlık termik santral projesine uygun saha tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Bunların birkaçı da Trakya’da, biri ise Çerkezköy Kapaklı’da idi fakat son çalışmalarda teknik ve ekonomik olarak projenin fizibilitesiyle ilgili olumsuz bir sonuç çıktığı için bu projeyi yapmaktan vazgeçtik. Bu konuyu halkımızla paylaşmak istiyorum çünkü zaman zaman bu konular dile getiriliyor, seslendiriliyor. Herhangi bir polemiğe girmeksizin gelinen son noktayı sizinle paylaşmış olayım.”