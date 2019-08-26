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Şantiyeyi gezen çocuk feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'da bir bin şantiyesinde gezen 10 yaşındaki çocuk açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:54
Şantiyeyi gezen çocuk feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Yusuf Saçıntı (10), ilçe merkezinde bulunan Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bina şantiyesinde gezerken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Saçıntı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saçıntı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:54
  1. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi
  2. 112 Acil Servis
  3. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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