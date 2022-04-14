Santa Farma İlaç ilaç sektöründe Türkiye'nin patent lideri

Patent veri analizi ile kurumlara inovasyon stratejileri konusunda destekler sunan Patent Effect firmasının 2021 yılının ilk 11 ay verileri ile hazırladığı “2021 yılında Tescil Edilmiş Avrupa Patent Başvurusu (EP) Sayısına Göre Liderlik Tablosu”nda 3 Avrupa Patenti (EP) tescili ile Santa Farma İlaç 12. sırada yer aldı.

Santa Farma İlaç, sahip olduğu know-how kapasitesi, inovatif ürün geliştirme sistematiği ve yaklaşımı ile listeye girebilen tek ilaç firması oldu.

Türkiye’nin en köklü ilaç firmaları arasında bulunan Santa Farma İlaç, her yıl geliştirdiği ve 2022 yılı itibariyle 60’tan fazla patent ve patent başvurusundan oluşan patent portföyü ile birlikte 10 ayrı terapötik kategoride ve bu kategorilerin altında 50 ayrı pazarda toplam 73 ürünle faaliyet gösteriyor. Söz konusu terapötik kategoriler, Dermatoloji, Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Gastroenteroloji ve Enfeksiyon, Hematoloji, Kardiyovasküler Sistem, Kas&İskelet Sistemi, Radyoloji, Sinir Sistemi (MSS), Solunum Sistemi, Ürogenital Sistemi olarak sıralanıyor. Şirketin GEBKİM OSB’deki üretim tesisi, 44.000 m2 kapalı alanda, yıllık 150 milyon kutu üretim kapasitesi ile çalışıyor.