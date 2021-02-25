Santa Farma anlamlı bağış

“Sağlığa sağlıklı hizmet” anlayışı ile yenilikçi ve değer katılmış ürün geliştirmeyi ve insanlığın kullanımına sunmayı amaçlayan Santa Farma, üniversite sanayi iş birliği projelerine bir yenisini daha ekledi. Santa Farma, bilimsel araştırma cihazlarının Türkiye temsilciliğini yürütmekte olan Ant Teknik firması ile birlikte, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) cihazını, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalına, bilimsel verilerin artması ve hastaların daha hızlı ve yüksek kalitede hizmet alabilmesi amacıyla bağışladı.