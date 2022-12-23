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Gündem Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası'ndan yılbaşı hutbesi(!) "Günah olduğunu düşünmüyoruz"
Gündem

Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası'ndan yılbaşı hutbesi(!) "Günah olduğunu düşünmüyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Müslümanları yılbaşı konusunda uyardığı Cuma hutbesini hedef alan Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, "Diyanet'in yılbaşı açıklamaları ticareti olumsuz etkiliyor, piyango bayileri zarar görüyor. Yılbaşında eğlenmenin günah olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 22:23:00 -
Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası'ndan yılbaşı hutbesi(!) "Günah olduğunu düşünmüyoruz"

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesinde Müslümanlara yılbaşı uyarıları yapıldı.

"Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz." denilen hutbede, "Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Hutbe şu uyarılarla devam etti: Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır.

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Cuma hutbesi üzerinden hedef aldı. Poyraz, "Diyanet'in yılbaşı açıklamaları ticareti olumsuz etkiliyor, piyango bayileri zarar görüyor. Yılbaşında eğlenmenin günah olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Hüseyin Poyraz'ın açıklaması şöyle:

Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da yılbaşı öncesinde de bazı çevrelerce çeşitli açıklamalar var. Bu açıklamalardan eğlence sektöründe, yılbaşında eğlenmenin günah olduğunu, eğlence sektörüne dönük birtakım olumsuz açıklamaların yapıldığını ve bu açıklamaların bu sektörde milyonlarca insanı olumsuz yönde etkilediğini, bunun gereksiz olduğunu, her vatandaş yasal çerçevesinde istediği işi yaparken ticaret yapmanın hakkı vardır.

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