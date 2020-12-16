Şans oyunları ile insanların emeği zarara uğratılmamalı!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.” ayetiyle şans oyunlarının yasakladığı bildirilirken yüzde 99’ü müslüman olan ülkemizde yılbaşının yaklaşmasıyla Milli Piyango çekilişi tartışmaları yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Akit’e değerlendirmelerde bulunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, kumarın ve şans oyunlarının bir emek sonucu elde edilmeyen kazançlar olduğundan dolayı hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Ceza Kanunu ve Kabahatler kanununda yasaklandığını belirtti.

“Şansa, talihe bağlı olduğu bir eylem”

“Kazanç amacıyla icra edilen ve kâr elde etmesi veya zarara girmesi tamamen şansa, talihe bağlı oyunların Ceza Kanunu’nda kumar olarak kabul edildiğini söyleyen Güldemir, “Yani kumar, insan iradesinin, emeğinin, çalışmanın, alın terinin rolünün olmadığı, sonucunun sadece şansa, talihe bağlı olduğu bir eylem. Dolayısıyla hukuken suç kabul edilmesinin, ahlaken de doğru kabul edilmemesinin temel esprisi de bir emek sonucu olmamasıdır. Yasal düzenleme ile kumar kapsamından çıkarılan şans oyunlarının da aslında kumardan hiçbir farkı yoktur. Çünkü bunlarda şans üzerine kurulu ve insan emeğinin zarara uğratıldığı oyunlardır. Dolayısıyla kumar oynatılmasına izin verilmemeli şans oyunlarıyla insanların emeğinin zarar görmesi önlenmelidir” şeklinde konuştu.

İnsanlar açıkça kumara teşvik ediliyor!

Güldemir, devletin sosyal devlet anlayışı gereği vatandaşını korumakla mükellef olduğunu hatırlatarak, “Oysa her yıl başında üstelik de ‘milli’ adı altında piyango çekilişleri hepimizin gözü önünde yapılıyor. İnsanlar açıkça kumara teşvik ediliyor. Oysa yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim Maide Suresi’de ‘Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, kısmet çekilen zarlar hep şeytan işi bir pisliktir. Bundan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza kin ve düşmanlık tohumu ekmek istiyor’ deniliyor. İnsanların umudunu sömüren, kısa yoldan alın teri olmadan, bir emek vermeden, çaba harcamadan ve katkı sunmadan elde ettikleri kazanç teşvik ediliyor. Bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir” ifadelerine yer verdi.