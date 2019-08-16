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Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşanan damat dehşetinde nikahlı eş ve kayınpeder ile birlikte öldürülen kadın muhtarın, seçilmiş muhtarın istifasının ardından1 Haziran tarihinde yenilenen seçimlerde ilk 2 adayın pürüzleri çıkması sonucu göreve geldiği ortaya çıktı.

16 Ağustos 2019 Cuma 01:52
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşanan damat dehşetinde nikahlı eş ve kayınpeder ile birlikte öldürülen kadın muhtarın, seçilmiş muhtarın istifasının ardından1 Haziran tarihinde yenilenen seçimlerde ilk 2 adayın pürüzleri çıkması sonucu göreve geldiği ortaya çıktı. Şans eseri muhtar seçilen Ayşe Adıgüzel’in çifti barıştırma çabası hayatına mal oldu.


Olay, bugün saat 17.45 sıralarında Isparta – Konya Karayolu üzerindeki Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü’nde meydana geldi.


İddiaya göre, Antalya’da yaşayan Ramazan D.(55), yaklaşık 15 gün önce tartıştıktan sonra dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile konuşmak, barışmak üzere Çetince Köyü’ne geldi.Görüşme için aracı olarak Köy Muhtarı Ayşe Adıgüzel’den yardım isteyen Ramazan D., eşi Asiye Aydoğmuş ve kayınpederi Orhan Aydoğmuş’un yaşadığı eve gitti. Görüşme sırasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkınca, damat Ramazan D., eşi Asiye Aydoğmuş, kayınpederi Orhan Aydoğmuş ile köy muhtarı Ayşe Adıgüzel’i vurdu.


Dehşet saçan damat Ramazan D.’nin, daha sonra köye geldiği aracıyla hızla bölgeden Isparta istikametine uzaklaştığı öğrenildi.


Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu 3 kişinin de öldüğü tespit edildi.



Şans eseri seçildiği muhtarlık, hayatına mal oldu


Diğer taraftan olayda hayatını kaybeden muhtarın ise şans eseri yeniden muhtar seçildiği ortaya çıktı.Çetince köyünün kasaba olduğu dönemde daha önceki yıllarda 3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Ayşe Adıgüzel, yeniden aday olduğu 31 Mart Yerel Seçimleri’ndeseçimi kaybetti. Seçilen muhtarın istifa etmesi sonrasında tekrarlanan 1 Haziran Seçimleri’nde ise ilk 2 sırayı alan muhtar adayları göreve uygun bulunmayınca 3.sırada bulunan Ayşe Adıgüzel muhtar oldu.Son seçimlerde şans eseri muhtarlığa seçilen Adıgüzel’in, görevi gereği ara bulmak maksadıyla müdahil olduğu olay canına mal oldu.


Çetince’ye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Bahtiyar Köyü’nün Muhtarı Necati Coşkun, katledilen ‘Efe Ayşe’ lakaplı kadın Muhtar Ayşe Adıgüzel’in yaşananları hak etmediğini belirterek, “Çetince Köyü’ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Bahtiyar Köyü Muhtarı Necati Coşkun, “Ayşe Adıgüzel ablayı daha önceden tanıyoruz zaten. Çetince’nin kasaba olduğu zamanlarda en az 3 dönem mahalle muhtarlığı yaptı. Girişken, temiz, ahlaklı, şeker gibi diyebileceğimiz ölçüde bir kadındı, hanımefendiydi. İnsanlarla ilişkileri gayet sosyaldi, şakacıydı, girişkendi, çalışkandı, bir şeylerin mücadelesindeydi.Aldığımız bilgilere göre, yaşanan elim olayda da bu aileyi barıştırmaya gelmiş. Önceden bu ailenin barıştığını biliyoruz ama daha sonrasında olayın nasıl geliştiğini bilmiyoruz. Bu elim kazaya kurban gitmiş. Barıştırmaya geldiği halde ne yazık ki, kendisini feda etmiş” dedi.



Lakabı ‘Efe Ayşe’ diye geçerdi


Katledilen muhtarın göreve geliş sürecini aktaran komşu köy Muhtarı Coşkun şöyle devam etti; “Daha önce 25- 26 yaşlarında Yahya diye bir arkadaşımız vardı, o (Çetin Köyü’ne) muhtar seçildi. Onunla 1 veya bir buçuk ay kadar çalıştık. Kaymakamlık ve resmi dairelerdeki toplantılara beraber gittik. Onun kendi tercihiydi, istifa etti. Daha sonra tekrar seçim yenilendi. Birinci gelen arkadaşımızın sabıkası çıktı, ikinci gelen arkadaşın ikametgah süresi yetmedi. Üçüncü olarak bu hanımefendi, Ayşe Hanım gelmişti, ona görev verildi. Görevine başladı, birkaç sefer beraber istişare toplantılarına katıldık. 1 Haziran 2019’da tekrar muhtarlık seçimi oldu. Seçimden hemen sonra 15 – 20 gün içerisinde Ayşe Hanım göreve geldi, kabataslak hatırladığımız yaklaşık iki buçuk ay önce göreve geldi.Kendisi, zaten daha önce muhtar olduğu için bilinen bir hanımefendiydi. Daha önce 3 dönem kasabada mahalle muhtarlığı yapıyordu. Herkes biliyordu. Hatta, lakabı ‘Efe Ayşe’ diye geçerdi. Öyle girişken, değerli bir hanımefendiydi. Allah rahmet eylesin. Üzüldük, gerçekten üzüldük. Çünkü, kendisi bunu hak edecek konumda, bir pozisyonda değildi. Çok halim selim, insan canlısı birisiydi."



Yarım saat içerisinde yakalandı


Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu olay yerinden firar ettiği belirlenen damatla ilgili çalışma başlatıldı. Katil zanlısı damat, Isparta istikametine kaçmaya çalıştığı sırada, olayın üzerinden geçen yaklaşık yarım saatlik zaman dilimi içerisinde Gelendost ilçesi sınırlarında Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı damat Yalvaç Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.



Cenazeler morga kaldırıldı


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, damadın katlettiği eşi, kayınpederi ve köy muhtarı olmak üzere 3 kişinin cenazelerinin ise gerekli incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi Morgu’na sevk edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 01:52
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