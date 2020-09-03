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Aktüel Sanofi ve GlaxoSmithKline, Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine ABD'de başlayacak
Aktüel

Sanofi ve GlaxoSmithKline, Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine ABD'de başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:10:01 -
Sanofi ve GlaxoSmithKline, Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine ABD'de başlayacak

ANKARA (AA) - Fransız Sanofi and İngiliz GlaxoSmithKline ilaç firmaları, birlikte geliştirdikleri potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının birinci ve ikinci aşama klinik denemelerine ABD'de başlayacaklarını duyurdu.

Şirketler, yaptıkları ortak açıklamada, klinik öncesi denemeleri umut veren aşı adayının ABD'de 11 merkezde 440 yetişkin sağlıklı gönüllü üzerinde test edileceğini bildirdi.

Açıklamada ilk sonuçlarının aralık ayında alınması beklenen denemelerin başarılı olması halinde, aşının tescil sürecinin gelecek yılın ilk aylarında başlamasının umulduğu kaydedildi.

Sanofi ve GlaxoSmithKline, temmuzda, ABD hükümetiyle 100 milyon doz aşı üretmek üzere mutabakata vardığını duyurmuştu. İngiltere hükümeti de başarılı olması halinde aşıdan 60 milyon doz satın almayı taahhüt etmişti.

- Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

- 33 aşı adayı, klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 26 milyonu aşarken, 867 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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