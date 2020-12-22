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Spor Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:35:34 -
Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ŞANLIURFA (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 15'i futbolcu 18 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda 15 futbolcu, 1 masör ve 2 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.

Paylaşımda, ligde yarın Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

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