  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Şanlıurfa’nın ulaşım sorunu Bakan Karaismailoğlu’na İletildi

Şanlıurfa’nın ulaştırma ve altyapı konusundaki sıkıntı, talep ve planlanan yatırımları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında düzenlenen video konferans ile masaya yatırıldı.

2020-04-29 13:54:23 -
Şanlıurfa’nın ulaşım sorunu Bakan Karaismailoğlu’na İletildi

Şanlıurfa’nın ulaştırma ve altyapı konusundaki sıkıntı, talep ve planlanan yatırımları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında düzenlenen video konferans ile masaya yatırıldı.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, devam eden yatırım projelerinin son durumu ile öncelik arz eden diğer projeler değerlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı