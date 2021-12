Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti: Tirit

Yapımı oldukça zahmetli olan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen tirit yemeği, yaklaşık 6-8 saat ateşte pişen kuzu eti, kemik suyu ve lavaş ekmek ile hazırlanıyor.

Yapımı için malzemeler

2 parça kuzu gerdan

400 gram kuzu kuşbaşı

4-5 adet bayat lavaş

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

Yoğurt

2-3 diş sarımsak

Tirit tarifi Nasıl yapılır?

Gerdanları ve kuşbaşı eti düdüklü tencerede üzerini geçecek kadar suda iyice haşlayın. İyice pişen etlerin kemiklerini ve yağlarını ayıklayın. Etleri didikleyip karabiber, tuz ve zerdeçal ile birlikte yeniden et suyuna ilave edin. 5-10 dakika kadar daha kaynattığınız et suyunu ocaktan alın. Lavaşları küçük parçalara ayırıp tabaklara bölüştürün. Üzerine et suyu ve et parçaları ekleyin. Sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın. Tabaklara en son sarımsaklı yoğurt da ilave edip servis edin. Tirit Şanlıurfa’da acı kırmızı biber, turp ve limonla yenir. Afiyet olsun…