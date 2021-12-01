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Kadın - Aile Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti: Tirit
Kadın - Aile

Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti: Tirit

Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs (Covid-19) risk haritasında "mavi" kategoride yer alan ve kontrollü normalleşmeyle lokanta ve restoranların yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başlamasıyla vatandaşlar uzun süredir hasret kaldıkları tirit yemeğini tüketmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 12:27:00 - 2021-12-01 12:31:39
Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti: Tirit

Yapımı oldukça zahmetli olan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen tirit yemeği, yaklaşık 6-8 saat ateşte pişen kuzu eti, kemik suyu ve lavaş ekmek ile hazırlanıyor.

Yapımı için malzemeler

  • 2 parça kuzu gerdan
  • 400 gram kuzu kuşbaşı
  • 4-5 adet bayat lavaş
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • Yoğurt
  • 2-3 diş sarımsak

Tirit tarifi Nasıl yapılır?

Gerdanları ve kuşbaşı eti düdüklü tencerede üzerini geçecek kadar suda iyice haşlayın. İyice pişen etlerin kemiklerini ve yağlarını ayıklayın. Etleri didikleyip karabiber, tuz ve zerdeçal ile birlikte yeniden et suyuna ilave edin. 5-10 dakika kadar daha kaynattığınız et suyunu ocaktan alın. Lavaşları küçük parçalara ayırıp tabaklara bölüştürün. Üzerine et suyu ve et parçaları ekleyin. Sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın. Tabaklara en son sarımsaklı yoğurt da ilave edip servis edin. Tirit Şanlıurfa’da acı kırmızı biber, turp ve limonla yenir. Afiyet olsun…

 

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