Şanlıurfa'dan Suriye'ye bir tır insani yardım gönderildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım gönderildi.

Yetim ve Öksüzleri Koruma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneğince hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı, merkez Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki törenle Suriye'ye uğurlandı.

Dernek adına konuşan Abdullah Karadaş, Suriye'de insanlık dramı yaşandığını belirtti.

Türkiye sınırında yüz binlerce Müslüman'ın zor şartlarda hayata tutunmaya çalıştığını ifade eden Karadaş, "Ne boğazlarından doğru dürüst geçecek bir lokmaları ne giyebilecekleri ikinci bir elbiseleri var." dedi.

Hayırseverlerin desteği ve gayretiyle sınır ötesindeki Suriyelilere yardım ulaştırmaya devam ettiklerini anlatan Karadaş, "Bununla birlikte şu ana kadar Suriye'ye 17 tır yardım göndermiş olduk. Çalışmalarımızı 34 gönüllü arkadaşımız ve bağışçılarımızın desteğiyle sürdürüyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." diye konuştu.