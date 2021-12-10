  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası
Aktüel

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 21:22:00 -
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Muhterem Karamanlı'nın (29) kullandığı 34 RT 2904 plakalı hafif ticari araç, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'ndaki kavşakta Ömer Karagöz yönetimindeki 06 FH 2478 plakalı hafif ticari araçla çapıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, kavşakta bekleyen Cafer Baytemur idaresindeki 06 ACA 203 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Karamanlı (29) ile araçta yolcu olarak bulunan Kadriye (44), Mahmut (22), Ferza (2) , Bermal Karamanlı (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MÜSİAD’dan dikkat çeken dolar çıkışı: 2-3 ay sonra döviz...
Ekonomi

MÜSİAD’dan dikkat çeken dolar çıkışı: 2-3 ay sonra döviz...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin konuştu. Asmalı, “Bir i..
Sözde emekçiler ‘fabrikatörlerin’ sözcüsü oldu! Maskeleri düşüren tablo
Medya

Sözde emekçiler ‘fabrikatörlerin’ sözcüsü oldu! Maskeleri düşüren tablo

Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında sözde emekçi gazetesi olan Evrensel'in 'Son stenti taktık' haberi ele alındı. Programda 2..
Gece gündüz İslam'a dil uzatan bu adam için yetkililer ne zaman harekete geçecek?
Medya

Gece gündüz İslam'a dil uzatan bu adam için yetkililer ne zaman harekete geçecek?

Sosyal medya hesaplarından sözde mizah videosu yayınlayıp, İslam dini ile kendince alay eden Onur Babacan, yine haddi aşan ifadeler kullandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay