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Yerel Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi: 7 yaralı
Yerel

Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 20:28:00 -
Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, F.K.'nin kullandığı 66 LS 982 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı.

Şarampolde duran otomobilin sürücü ile H.A., A.T., Ö.H.T., S.A., A.A. ve K.A. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine giden ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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