Şanlıurfa'da yorgun mermi 2 kişiyi...
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde havaya açılan ateş sonucu yorgun merminin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde havaya açılan ateş sonucu yorgun merminin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.
Olay merkeze bağlı Kale Mahallesinde ve Ofis Mahallesinde meydana geldi.
Havaya açılan ateş sonucu yorgun mermi M.K. (10) R.P (22) yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)