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Yerel Şanlıurfa'da yorgun mermi 2 kişiyi...
Yerel

Şanlıurfa'da yorgun mermi 2 kişiyi...

Yeniakit Publisher
2024-04-08 10:45:00 -
Şanlıurfa'da yorgun mermi 2 kişiyi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde havaya açılan ateş sonucu yorgun merminin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde havaya açılan ateş sonucu yorgun merminin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Olay merkeze bağlı Kale Mahallesinde ve Ofis Mahallesinde meydana geldi.

Havaya açılan ateş sonucu yorgun mermi M.K. (10) R.P (22) yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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