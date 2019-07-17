Şanlıurfa’da yol asfaltlama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirebilmek için personel ve araçlarıyla kent merkezi ve bütün ilçelerinde yoğun çalışma temposunu sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kırsalda beton yol, stabilize yol ve alt yapı çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da şehir ve ilçe merkezlerinde asfalt uygulamalarına devam ediyor. Tasarruf odaklı yeni dönemde mevcut imkanları en iyi şekilde hizmet odaklı değerlendiren büyükşehir belediyesi, bu kez Karaköprü ilçesindeki Seyrantepe mahallesinde cadde ve sokakları asfaltla kapladı.

Büyükşehir ekiplerinden yoğun mesai

Şehit Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun isminin verildiği caddeyi ve Abdülkadir Yüksel Caddesini geçtiğimiz hafta sıcak asfalt ile buluşturan yol asfalt şubesi ekipleri, bu hafta ise Uzman Onbaşı Şehit Sedat Sağır Caddesi başta olmak üzere Mehmetçik Mahallesi Tasmaseki Cami yolunu sıcak asfalt ile buluşturdu. Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yer aldığıSeyrantepe Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmasını tamamlayan büyükşehir belediyesi ekiplerine mahalle muhtarları, bölge esnafı ve vatandaşlar teşekkür etti.