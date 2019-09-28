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Şanlıurfa'da yetişen 'Kudret narı' şifa arayanların umudu oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeçiftçi Halil Taştan, deneme amaçlı ektiği ve sağlık açısından birçok yararı bulunan kudret narında olumlu sonuçlar aldı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 15:49
Şanlıurfa'da yetişen 'Kudret narı' şifa arayanların umudu oldu

Yaklaşık 3 yıl önce bir arkadaşının kendisine verdiği 1 tohumla başlayan ve 3 yıl sonra 20 kök üretmeyi başaran Halil Taştan, ürettiği meyveleri zeytinyağıyla karıştırıp bir süre beklettikten sonra elde ettiği karışımı ihtiyacı olan hastalara ücretsiz veriyor.

Birçok ülkede ilaç niyetine kullanılan, diyabet, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, bazı cilt sorunları, viral enfeksiyonlar, yara ve yanıklara iyi geldiği belirtilen kudret narı, bölgede şifa arayanlardan da yoğun ilgi görüyor.

Hastalara ücretsiz dağıtıyor

Halil Taştan, AA muhabirine, midesinden rahatsız olduğunu ve 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle kudret narı ektiğini söyledi.

Bu bölgede yetişip yetişmeyeceğinden emin olmadığını anlatan Taştan, tek tohumla başladığı denemelerde başarılı sonuç aldığını ve 20 kök yetiştirmeyi başardığını ifade etti.

Kudret narını zeytinyağıyla karıştırıp kullandığını ve mide rahatsızlığına iyi geldiğini dile getiren Taştan, şöyle konuştu:

"Kudret narının bölgede yetiştiğini görünce bunu her yıl arttırarak çoğalttım. Kudret narını ben kullandıktan sonra iyi geldiğini öğrendim ve etrafımdaki insanlara da vermeye başladım. Şanlıurfa'dan, Harran'dan ilçelerden ve köylerden gelen hastalarımız Allah'ın izniyle şifa buldu. Şimdiye kadar yaklaşık bin kişiye bir ücret talebim olmadan kudret narı karışımı verdim ve yaklaşık bu hastaların yüzde 90'ı fayda gördüğünü bana iletti. İnsanlara faydalı olmak bana gurur veriyor. Amacım bu ürünü daha da arttırarak insanlara faydalı olmak istiyorum."

Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan ise Taştan'ın kudret narı yetiştirdiğini duyduğunu ve ziyaret ederek ürünü yerinde incelediğini söyledi.

Bölgede ilk kez denen kudret narından başarılı sonuç alınmasının kendisini de heyecanlandırdığını aktaran Ayhan, "Çiftçimizle görüştük ve neler yapabiliriz diye istişarede bulunduk. Bu ürünün bazı hastalıklara iyi geldiğini ve çevredeki bazı hastaların bu meyve ile şifa bulduklarını öğrendim. Benim de mide rahatsızlığım vardı, kullandıktan bir süre sonra faydasını gördüm. Oda olarak Halil Taştan ile tüm çiftçilerimizin yanındayız ve elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Kudret narının bu bölgede yetiştirilmesi bizi mutlu etti. İnşallah bu ürünün bölgede yaygınlaşması adına çalışmalar yapacağız." dedi.

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 15:49
  1. kudret narı
  2. Şanlıurfa
  3. Anadolu Ajansı

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