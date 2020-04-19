  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri alındı

2020-04-19 00:07:03 -
Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 apartman karantinaya alınırken, bir mahallede uygulanan karantina uygulaması ise sona erdi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

Merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka, Konuklu ve Ahmet Yesevi mahalleleri ile Karaköprü ilçesi Doğukent, Seyrantepe ve Atakent mahalleleri, Eyyübiye ilçesi Batıkent ve Siverek ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde bulunan 8 apartmanda birer kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle belirtilen adreslerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine söz konusu adresler giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Bu arada, Akçakale ilçesinin Narlıova Mahallesi'nde uygulanan 14 günlük karantinanın ise sona erdiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı