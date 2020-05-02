Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen bedensel engelli, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yenişehir Mahallesi 231 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2. katındaki Mustafa Binici'ye (60) ait dairede henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, engelli Binici'nin tek başına yaşadığı evde mahsur kaldığını belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye erleri, dumandan etkilenen ev sahibini kurtardı.
Binici, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.