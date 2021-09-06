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Şanlıurfa'da yakalandı! Tam 529 paket
Gündem Şanlıurfa'da yakalandı! Tam 529 paket
Gündem

Şanlıurfa'da yakalandı! Tam 529 paket

Şanlıurfa'da yol uygulamasında durdurulan bir TIR'da yapılan aramada 529 paket, 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 12:24:00 -
Şanlıurfa'da yakalandı! Tam 529 paket

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerinde bir TIR'ı durdurdu.

Tırda narkotik köpeği Kyra ile yapılan aramada dorse kısmına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 529 paket halinde 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

 Doğu illerinden batı illerine götürülmek istenen eroin maddesine el koyan ekipler, olayla ilgisi olduğundan şüphelendikleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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