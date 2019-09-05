Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu Şanlıurfa’da narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda ekili vaziyette çok sayıda Hint Keneviri bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa’da narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda ekili vaziyette çok sayıda Hint Keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu suçu kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler, ekili vaziyette Hint Keneviri bitkileri ve toplamda 1 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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