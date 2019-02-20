0553 313 94 23

Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesi arasında meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:38
Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesi arasında yaşandı. Hakan Ö.’nün kullandığı 63 HL 042 plakalı otomobil, Kızıltepe yolunun 9’uncu kilometresinde Muhammed D.’nin kullandığı 06 MGC 29 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Hakan Ö. ve Muhammed D. ile araçlarda bulunan Gökhan Ö., Mesut Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:38
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. Viranşehir
  4. Kızıltepe
  5. trafik kazası
  6. yaralılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sisi'den idamların ardından "Kimse yargıya müdahale edemez" mesajı
    1. Sisi'den idamların ardından "Kimse..
    2. Polatlı'daki patlama
    3. GÜNCELLEME - Yabancı uyruklu maskeli..
    4. Roger Federer toprak korta geri dönüyor
    5. Göçmenleri taşıyan araç kanala..
    6. Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş bombası
    7. İYİ Parti'de Maltepe anlaşmazlığı
    8. Fenerbahçe, Zenit maçına hazır
    9. Ukrayna'dan "Rusya Kırım'a nükleer..
    10. Polatlı'daki patlama
    11. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    12. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı’daki..
    14. Bakan Çavuşoğlu’ndan taziye ziyareti
    15. Bakan Kurum, Yeşilvadi Millet..
    16. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    17. Görme engelli judocular milli takım..
    18. Bakan Turhan’dan Konya’ya metro..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze..
    20. Şampiyonun belirleneceği maçta saha..
    21. Yerel seçim öncesi İstanbullular..
    22. Dolar için kritik tahmin: 5 TL'nin..
    23. "Üretimin ithal bağımlılığını..
    24. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    25. CHP İzmir Milletvekili Kılıç'tan..
    26. Fatih Erbakan ilk seçim vaadini açıkladı
    27. Beşiktaş'taki terör saldırısı..
    28. Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtılıyor
    29. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
    30. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı