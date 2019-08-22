Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ali Sağdıçoğlu (24) idaresindeki 44 KC 786 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı’nda, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücü Ali Sağdıçoğlu ile araçtaki bulunan Ayten Sağdıçoğlu (47), Sultan Sağdıçoğlu (17) ve Nurcan Perk (13) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.