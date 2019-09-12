Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.12 Eylül 2019 Perşembe 17:58
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun24. kilometresinde meydana geldi. Salih S., (63) idaresindeki hafifticariaraç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan İlayda S., yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlıkdurumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle refüjde bulunan bazı ağaçlar kırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ