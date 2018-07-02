Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 kişi yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:02
Kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Evren Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen kamyonet, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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