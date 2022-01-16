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Aktüel Şanlıurfa'da trafik kazası
Aktüel

Şanlıurfa'da trafik kazası

Şanlıurfa'da bir taksinin 2 otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 00:58:00 -
Şanlıurfa'da trafik kazası

Şanlıurfa'da bir taksinin 2 otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

M. İ'nin kullandığı 63 T 0729 plakalı taksi, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Necmettin Cevheri Bulvarı'nda, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeritte önce M.E.Y. yönetimindeki 34 HN 3853 plakalı, ardından sürücü henüz belirlenemeyen 63 PS 511 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada, Suriyeli Amira G. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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