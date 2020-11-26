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Aktüel Şanlıurfa'da tırda 26 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki kişi tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da tırda 26 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:30:04 -
Şanlıurfa'da tırda 26 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki kişi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tırda meyve kasalarının arasına gizlenmiş 26 kilogram skunk ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada 26 kilogram uyuşturucunun bulunduğu operasyonda yakalanan iki şüphenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da, 23 Kasım'da, polis ekiplerince durdurulan bir tırda, dedektör köpek yardımıyla aramada dorsedeki boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş çanta ve torbalarda 26 kilogram skunk ele geçirilmiş, iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

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