Şanlıurfa'da tır ile motosiklet çarpıştı:1 ölü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında 11 Nisan Stadyumu yakınındaki kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 73 FE 259 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen tır ile sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, haber verilmesine üzerine bölgeye gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)