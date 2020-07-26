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Aktüel

Şanlıurfa'da ticari taksi sürücüsü aracında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:26:36 -
Şanlıurfa'da ticari taksi sürücüsü aracında ölü bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ticari taksi sürücüsü aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün işe gitmek için evden çıkan taksici Hasan Öden'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İlçede arama çalışması başlatan ekipler, Öden'in aracını Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde buldu.

Ekipler, araçta hareketsiz duran Öden'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Taksicinin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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