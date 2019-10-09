Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı
Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 66 şüpheli gözaltına alındı.09 Ekim 2019 Çarşamba 15:08
Şanlıurfa'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 66 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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