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Yerel Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 5 tutuklama
Yerel

Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 15:42:00 -
Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 5 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tefecilere yönelik operasyon düzenledi. 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda paraya ihtiyacı olan vatandaşlara borç verdikten sonra senet imzalatıp ellerindeki malları baskı ve tehditle aldıkları belirlenen 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda çok sayıda çek ve senet ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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