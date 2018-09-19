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Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 17:48
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 20 edrese ve işyerlerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan ev ve iş yerlerinde 1 piyade tüfeği, bin 575 fişek, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri ve tapu belgesi ele geçirildi. polis ele geçirilen malzemelere el koyarak adreslerinden gözaltına alınan 15 kişi sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 17:48
  1. Şanlıurfa
  2. Viranşehir
  3. Tefeci operasyonu
  4. gözaltılar var

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