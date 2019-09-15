0553 313 94 23

Şanlıurfa’da süs havuzunda korkutan yangın

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde süs grubu havuzunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 18:36
Şanlıurfa’da süs havuzunda korkutan yangın

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde süs grubu havuzunda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesinde meydana geldi. Kuyubaşı süs havuzundatadilat dolayısıyla çalışma başlatıldı. Tadilat bitmeden henüz belirlenemeyen bir nedenle süs havuzu grubunda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangını söndürme çalışmasında çocuklar da itfaiye erlerine hortumu taşıyarak yardımda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 4 (Maç sonucu)
    1. Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - BTC..
    2. Futbol: Süper Lig
    3. Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 -..
    4. Çaykur Rizespor Göztepe maçı kaç kaç..
    5. Samsun’da yemekten dönen aile kaza..
    6. Futbol: Süper Lig
    7. Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti
    8. Selçuk Bayraktar açıkladı: Dünyanın en..
    9. Dağ yürüyüşünde mahsur kalan genci..
    10. Kulp’taki patlamaya ilişkin bir..
    11. Futbol: TFF 1. Lig
    12. Dengesini kaybedip balkondan düşen..
    13. Bursaspor Osmanlıspor maçı kaç kaç..
    14. Yeşilyurt Belediyespor’da kötü gidişat..
    15. Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
    16. Tansiyonu yükselince Uludağ'da mahsur..
    17. Pınar Karşıyaka'da Crocker sakatlandı
    18. TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 -..
    19. American Express İstanbul..
    20. Emre Belözoğlu, Alanya deplasmanında yok
    21. Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
    22. 3. Lig: Muğlaspor: 0Bayrampaşa: 1
    23. Şanlıurfa’da süs havuzunda korkutan..
    24. Düzce’de korkutan ev yangını
    25. "Kortta Diplomasi Turnuvası"nın..
    26. Basketbol: Gloria Kupası
    27. TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 -..
    28. Antalya’da makilik alanda yangın
    29. TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 1 -..
    30. Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan..
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir