Şanlıurfa’da süs havuzunda korkutan yangın Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde süs grubu havuzunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde süs grubu havuzunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesinde meydana geldi. Kuyubaşı süs havuzundatadilat dolayısıyla çalışma başlatıldı. Tadilat bitmeden henüz belirlenemeyen bir nedenle süs havuzu grubunda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangını söndürme çalışmasında çocuklar da itfaiye erlerine hortumu taşıyarak yardımda bulundu.

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