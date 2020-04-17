Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 amca çocuğu boğuldu
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen 2 amca çocuğu boğuldu.
Kırsal Umutlu Mahallesi'nde badem toplamaya giden amca çocukları Osman (10) ve Burak Deveci (8), bölgeden geçen sulama kanalının üzerinden geçtikleri sırada dengelerini kaybederek suya düştü.
Olayı gören çevredekiler, akıntıya kapılan çocukları kurtarmak için çeşitli yöntemler denedi.
Bir süre sonra hareketsiz halde sudan çıkarılan 2 çocuğun sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.