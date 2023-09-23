  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilimizde şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı! Flaş açıklama az önce geldi

Türk savunma sanayii şirketine dev sipariş! Daha önce böylesi görülmedi

Türkiye’den dengeleri değiştirecek hamle! Ve anlaşma sağlandı! Bütün dünya şaşkın

Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar! Alçaklığın ‘Sözcü’sü

Ümit Özdağ ve avanesine ders olsun! Irkçı saldırılara karşı takdir toplayan video

Hadi hakim bey! Bunları da tutuklayın! Atatürk resimlerini kimi ağzına kimi k.çına geçiriyor

Ekrem sendika ağalarıyla el ele verdi! İşçisini bir gecede sattı

Otoyola ilk kez bir F-35 iniş yaptı

Milli Eğitim Bakanı’ndan flaş açıklama! “Bunu yapamayan öğrenci sınıfı geçemez”

Kiralarla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Artık böyle olacak
Yerel Şanlıurfa'da spor lokalinde hırsızlık!
Yerel

Şanlıurfa'da spor lokalinde hırsızlık!

Yeniakit Publisher
2023-09-23 13:02:00 -
Şanlıurfa'da spor lokalinde hırsızlık!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Amatör Spor Kulübü'nde yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Amatör Spor Kulübü'nde yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Atatürk Mahallesi Ahmet Bahçıvan iş merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir spor kulübünde hırsızlık olayı yaşandı.

Hırsızlar, demir parmakları kırıp dernek lokaline girerek dizüstü bilgisayar ve yaklaşık 25.000 bin TL. nakit parayı çaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23