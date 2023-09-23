Şanlıurfa'da spor lokalinde hırsızlık!
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Amatör Spor Kulübü'nde yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Amatör Spor Kulübü'nde yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Atatürk Mahallesi Ahmet Bahçıvan iş merkezinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir spor kulübünde hırsızlık olayı yaşandı.
Hırsızlar, demir parmakları kırıp dernek lokaline girerek dizüstü bilgisayar ve yaklaşık 25.000 bin TL. nakit parayı çaldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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