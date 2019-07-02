Şanlıurfa’da sinema günleri etkenliği başlıyor

Şanlıurfa’da sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla ’Nostaljik açık hava sinema günleri’ etkinliği başlatıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Kültür Sanat Şube Müdürlüğü, yaz aylarında her yaştan vatandaşı sinema ile buluşturuyor. Nostaljik açık hava sinema günleri etkinliği kapsamında nostaljik açık hava sinema günlerinde vatandaşlara ilk olarak Vizontele filmi sunulacak. Büyükşehir belediyesince Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda düzenlenecek olan filim gösterimi öncesi yetişkin ve çocuklara ikramlarda da bulunulacak. Büyükşehir Belediyesi ilk olarak çocuklara yönelik sevilen çizgi filmlerin gösterimini yapacak ardından yetişkinlere yönelik yerli filmler yer alacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 6-7 Temmuz tarihlerinde başlayacak ve her cumartesi - pazar günü düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.