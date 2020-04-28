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Aktüel

Şanlıurfa'da silahla vurulan köpek öldü

Dört yavrusu ise yerde hareketsiz yatan annelerinden süt emmeye çalıştı

2020-04-28 09:49:20 -
Şanlıurfa'da silahla vurulan köpek öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurulan köpek öldü.

İlçede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir sokak köpeğine silahla ateş açıldı.

Köpek olay yerinde ölürken, 4 yavrusu ise yerde hareketsiz yatan annelerinden süt emmeye çalıştı.

O anlar ise bölgeden geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Güvenlik güçlerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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