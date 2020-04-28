Şanlıurfa'da silahla vurulan köpek öldü
Dört yavrusu ise yerde hareketsiz yatan annelerinden süt emmeye çalıştı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurulan köpek öldü.
İlçede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir sokak köpeğine silahla ateş açıldı.
Köpek olay yerinde ölürken, 4 yavrusu ise yerde hareketsiz yatan annelerinden süt emmeye çalıştı.
O anlar ise bölgeden geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Güvenlik güçlerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.