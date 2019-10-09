Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 uzun namlulu silah ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, silahkaçakçılığı yaptığı iddiasıyla E.Ö. gözaltına alındı. Söz konusu ev ve araçta yapılan aramada, 3 uzunnamlulu silah ele geçirildi. Zanlı E.Ö. "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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