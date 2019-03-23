Şanlıurfa'da 'römork' faciası! Ölü ve yaralılar var Suruç - Şanlıurfa karayolunun 8’inci kilometresinde minibüsün arkasındaki römorkun koparak başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde minibüsün arkasındaki römork yerinden koparak karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Şanlıurfa karayolunun 8’inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen minibüsün arkasından kopan römork, karşı yönden gelen Mehmet Kaya yönetimindeki 33 TH 398 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Kaya ile yanında oturan Rabia Kaya hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayı duyup olay yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.