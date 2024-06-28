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Yerel Şanlıurfa'da psikolojik rahatsızlığı bulunan kadından haber alınamıyor
Yerel

Şanlıurfa'da psikolojik rahatsızlığı bulunan kadından haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-28 18:06:00 -
Şanlıurfa'da psikolojik rahatsızlığı bulunan kadından haber alınamıyor

Şanlıurfa'da psikolojik rahatsızlığı bulunan kadından dünden beri haber alınamıyor.

Şanlıurfa'da psikolojik rahatsızlığı bulunan kadından dünden beri haber alınamıyor.

Şanlıurfa merkezde ikamet eden ve psikolojik rahatsızlığı bulunan Zeynep Yeken'den dünden beri haber alınamıyor.

Dün en son saat 16.00 saatlerinde Şanlıurfa Toplama Merkezinde görülen Yeken, eve dönmedi.

Psikiyatrik ilaçlar kullandığı öğrenilen kadın için arama çalışma başlatıldı.

Ailesi, Yeken'in görenlerin emniyete bildirilmesini istedi. (İLKHA)
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