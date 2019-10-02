Şanlıurfa'da PKK'lı terörist yakalandı Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesinde PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı.

Şanlıurfa'da PYD/PKK mensubu bir terörist gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, merkez Haliliye ilçesinde bulunduğuna yönelik istihbarat üzerine, kentteki önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, ilçe kırsalındaki bir mahallede yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorguya alındı.

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