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Şanlıurfa'da patlayıcı bulunan paket imha edildi

- Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:11
Şanlıurfa'da patlayıcı bulunan paket imha edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yol kenarında içerisinde patlayıcı olduğu tespit edilen paket fünyeyle patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Akabe mevkisinde Polis Hatıra Ormanı'nın yakınında şüpheli paket bulunduğu ihbarı yapılması üzerine olay yerine uzman ekipler sevk edildi.

Yol trafiğe kapatılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Çevrede emniyet tedbirleri alındıktan sonra paket, uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

Pakette patlayıcı madde olduğu tespit edildi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri Suriye uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.

Patlayıcı maddenin cinsi ve miktarının yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından yol trafiğe açıldı.


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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:11
  1. kontrollü patlatma
  2. Şüpheli Paket
  3. uzman ekip

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