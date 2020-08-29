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Aktüel Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-29 23:05:52 -
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Şıvan D. yönetimindeki 63 PV 148 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Ezgil Mahallesi mevkisinde ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada annesinin elini bırakıp yola kaçan 4 yaşındaki Sadık Can Açıkgözoğlu'na çarptı.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen Açıkgözoğlu kurtarılmadı.


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