Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Olay, Kanlıkuyu Meydanı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Selçuk A. İdaresindeki 16 AEM 918 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Saldırıda otomobil sürücüsü yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Selçuk A. 112 acil servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)